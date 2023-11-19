На севере Видземе обнаружен труп взрослого бурого медведя (Ursus arctos), сообщает Управление охраны природы.

17 ноября Управление охраны природы получил сообщение о мертвом буром медведе. В указанном месте специалисты департамента получили подтверждение указанного факта, а Госполиция возбудила уголовное дело. Тело медведя доставили в лабораторию на исследование.

Тело животного нашли работники лесозаготовки и немедленно сообщили в Государственнную лесную службу, откуда информация поступила в Управление охраны природы.

В соответствии с компетенцией Управление совместно с Госполицией приступила к рассмотрению дела, поскольку бурый медведь является в Латвии особо охраняемым непромысловым видом.

Бурый медведь – самый крупный хищник Латвии. Медведицы могут весить до 150 килограммов, а самцы – 300 килограммов. Бурый медведь может прожить более 30 лет, он не имеет естественных врагов.

В повседневной жизни хищник не агрессивен и по большей части избегает контакта с человеком. Медведь может стать опасным для человека, если его преждевременно вывести из спячки, если животное получило травму, или когда медведица находится вместе с детенышами.

По последним данным, в Латвии сейчас обитает около 80 особей медведей, тенденция имеет положительную динамику. По мере увеличения численности медведей неизбежно увеличивается и количество непреднамеренных и неосознанных встреч с этими животными.

В настоящее время в мире насчитывается около 200 000 бурых медведей. Наибольшие популяции обитают в России, США, Канаде и Румынии. Бурые медведи исчезли во многих странах Европы и мира, но постепенно они начинают возвращаться в регионы своего прежнего обитания.

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