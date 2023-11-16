С начала 2023 года на дорогах Латвии были сбиты уже 654 человека. Среди них – много детей, сообщает программа TV3 “Degpunktā”.

К 10 ноября 2023 года было зарегистрировано 654 ДТП с участием пешеходов, из них 144 — дети младше 18 лет. Один ребенок погиб, девять — получили серьезные травмы, 126 отделались легкими ушибами.

Статистика прошлого года за этот же период отличается мало: ДТП пострадал 151 ребенок-пешеход, один погиб, 11 серьезно пострадали.

Наиболее опасные месяцы — в темные осенние и зимние периоды. Родителей призывают заранее подумать о безопасности детей и рассказать им о правилах поведении на дороге.

“У меня есть шестилетний ребенок. Мы провели пару экспериментов — мы едем и смотрим, насколько хорошо видны пешеходы. Ребенок понимает, что водителю трудно их заметить. Следует также говорить о важности светоотражателя на видном месте”, — отмечает эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис.

Он добавил, что ответственность за безопасность детей должны нести и учебные заведения.

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