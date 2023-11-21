Госполиция призывает прокуратуру предъявить отцу и мачехе обвинение в убийстве семилетней Юстине в Роговке, однако мотивы преступления в полиции пока не комментируют.

17 ноября дело было передано в прокуратуру Восточного Латгале для начала уголовного преследования. Оба родителя обвиняются в убийстве при отягчающих обстоятельствах, если оно было совершено группой лиц и если человек был убит, когда преступник осознавал, что жертва находится в беспомощном состоянии. Им также инкриминируется жестокое и насильственное обращение с несовершеннолетним, если несовершеннолетнему причинены физические или моральные страдания, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Оба задержанных по-прежнему находятся под стражей.

В этом году 5 мая была получена информация о том, что в Роговке (Наутренская волость, Резекненский край) без вести пропала семилетняя Юстине Рейникова. Полтора месяца проводились различные поисковые мероприятия.

С первых дней исчезновения девочки стражи порядка отрабатывали несколько версий, в том числе о том, что могло быть совершено уголовное преступление.

Ночью 20 июня полиция задержала отца и мачеху девочки по подозрению в возможном совершении преступления. В свою очередь, тело девочки с явными увечьями было обнаружено в подвале заброшенного дома, посреди леса, в нескольких десятках километрах от дома Юстине — в месте, где когда-то жил ее отец.

В ходе расследования проведены десятки процессуальных действий, в том числе 11 экспертиз, 41 допрос и обыски.

Латвийское телевидение сообщало, что семья пропавшей девочки находилась в поле зрения Сиротского суда. Отец девочки и мачеха с четырьмя детьми переехали в Роговку примерно за полгода до пропажи Юстине. Так как у девочки были проблемы со здоровьем, она не училась в местной школе. Биологическая мама Юстине проживает за границей.

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