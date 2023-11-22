Псковские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза из России восьми старинных монет. По информации "Псковской Ленты Новостей", гражданин Молдовы, выезжая в Латвию, решил не декларировать монеты, выпущенные более 100 лет назад.

При проведении таможенного досмотра багажа сотрудники МАПП "Бурачки" обнаружили упакованные в пленку металлические монеты России и стран Европы XIX — начала XX века на дне сумки. Разрешения Министерства культуры на вывоз монет у мужчины не оказалось.

Монеты изъяли и направили на экспертизу. Химический состав сплавов, историческую и культурную ценность определит специалист. Решение будет принято на основании заключения эксперта.

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