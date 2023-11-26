В административный районный суд поступила апелляционная жалоба на решение суда, который постановил, что рядный дом, построенный возле срубленного векового дуба в Марупе, придется снести.

Теперь дело предстоит рассматривать в Административном районном суде.

Ранее суд первой инстанции отменил выданное разрешение на строительство рядного дома в Марупе и признал строительство самовольным. По мнению суда, строительство вообще не должно было начинаться, а дом был построен слишком близко к стволу большого дерева.

Решением суда возлагается обязанность восстановить прежнее состояние земельного участка. Это означает, что здание должно быть выровнено с землей.

В октябре прошлого года в Марупе самовольно срубили дуб, которому было не менее ста лет. Дерево, вероятно, срубили потому, что оно повредило соседнее новое здание. По поводу этих объектов строительства прокуратура уже несколько раз обращалась в суд.

Первоначально полиция возбудила уголовные дела за самовольную вырубку деревьев, но переквалифицировала их по статье Уголовного закона о разрушении или повреждении особо охраняемых природных территорий, если это причинило значительный ущерб. Весной в качестве подозреваемого был установлен один человек.

Рядом со пиленым дубом-великаном ведутся строительные работы по проекту рядного дома Dižozolu nami.

Оскарс Калниньш, совладелец и член правления SIA "Zeninvest", застройщика и строительного подрядчика проектаDižozolu nami, после вырубки векового дуба отрицал какую-либо связь с этим преступлением. Он утверждал, что строителей на этой строительной площадки не было с апреля 2022 года, когда аннулировали разрешение на строительство объекта.

По данным "firmas.lv", Калниньшу и Егор Гулбис владеют по 50% капитала фирмы SIA "Zeninvest".

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