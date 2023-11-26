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Сумма штрафов за нарушения скорости на дорогах, зафиксированные в этом году радарами, составила 15,9 млн евро, свидетельствуют данные Государственной полиции.

Нарушения скорости без остановки транспортного средства фиксируются стационарными фоторадарами Дирекции безопасности дорожного движения, мобильными фоторадарами Государственной полиции, нетрафарированными полицейскими автомобилями и приспособленными для этих целей метеостанциями.

Сумма уплаченных штрафов составила 12,5 млн евро.

По оценкам Министерства внутренних дел, в ближайшие три года поступления от штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные с помощью фоторадаров, составят около 20 млн евро: в 2024 году 8,94 млн евро, в 2025 году — 8,1 млн евро, в 2026 году и каждый последующий год — по 3,3 млн евро.

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