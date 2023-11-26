Нарушения скорости без остановки транспортного средства фиксируются стационарными фоторадарами Дирекции безопасности дорожного движения, мобильными фоторадарами Государственной полиции, нетрафарированными полицейскими автомобилями и приспособленными для этих целей метеостанциями.
Сумма уплаченных штрафов составила 12,5 млн евро.
По оценкам Министерства внутренних дел, в ближайшие три года поступления от штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные с помощью фоторадаров, составят около 20 млн евро: в 2024 году 8,94 млн евро, в 2025 году — 8,1 млн евро, в 2026 году и каждый последующий год — по 3,3 млн евро.
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