Сумма штрафов за нарушения скорости на дорогах, зафиксированные в этом году радарами, составила 15,9 млн евро, свидетельствуют данные Государственной полиции.

По оценкам Министерства внутренних дел, в ближайшие три года поступления от штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные с помощью фоторадаров, составят около 20 млн евро: в 2024 году 8,94 млн евро, в 2025 году — 8,1 млн евро, в 2026 году и каждый последующий год — по 3,3 млн евро.