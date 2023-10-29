По сравнению с европейскими странами латвийские водители относятся к превышению скорости более легкомысленно, свидетельствуют данные международного опроса участников дорожного движения ESRA3. 78% латвийских водителей признают, что ездят быстрее разрешенного вне населенных пунктов.

К сожалению, для более чем половины водителей даже проезд по жилым районам не становится основанием, чтобы соблюдать скоростной режим. По результатам опроса, латвийские водители не считают превышение скорости таким же рискованным и опасным для жизни нарушением, как, например, управление автомобилем в состоянии опьянения.

17% латвийских респондентов считают допустимым превышение скорости вне населенных пунктов (в Европе — 11%). Правда, водителей, которые считают, что скоростной режим можно не соблюдать и в населенных пунктах, наполовину меньше — 8%. В Европе такой ответ дали 6% водителей.

72% латвийских водителей признали, что за последние 30 дней превышали скорость, проезжая по автомагистралям. В Европе такой ответ 50% водителей. 67% латвийских водителей за последний месяц превышали скорость и в жилых районах.

Значительно меньше — 39% — оказалось водителей, которые превышают скорость в плохих дорожных условиях, например, при ограниченной видимости или плотном трафике.

Кроме того, по данным исследования, превышение скорости в латвийском обществе больше оправдывается, чем многие другие нарушения, например, вождение в нетрезвом состоянии. Лишь 2% латвийских водителей считают, что можно вести машину, если превышено разрешенное количество алкоголя в организме. Что касается вождения через два часа после приема лекарств, что тоже может негативно повлиять на способность управлять автомобилем, то 12% водителей в Латвии за последние 30 дней водили машину в таком состоянии. Меньшее количество — 10% — садились за руль после употребления алкоголя, а 8% сели за руль с количеством алкоголя в крови выше разрешенного.

С начала года по 24 октября в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии погибло 116 человек, что близко к максимальному пределу, установленному Планом безопасности дорожного движения на целый год (118 человек). До конца сентября серьезные травмы в ДТП получили почти 300 человек.

Опрос ESRA3 проводился в 2023 году в 39 странах, в нем приняли участие около 42 000 человек, в Латвии — 1004 человека в возрасте от 18 до 74 лет.

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