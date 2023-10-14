Большинство водителей соблюдают скоростной режим, чтобы избежать штрафов, но не задумываются об опасности дорожного движения, сообщили агентству LETA представители Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), ссылаясь на исследования и наблюдения за поведением водителей.

Представители CSDD отмечают, что опасения водителей из-за штрафов подтверждаются данными, собранными компанией Mapon.

В частности, водители значительно снижают скорость вблизи стационарных фоторадаров, но как только они их проезжают, то снова превышают скоротечной режим. На участках, где установлены системы контроля средней скорости, наблюдается некоторое улучшение. Там средняя скорость действительно снизилась, и движение стало несколько спокойнее, поясняет менеджер по развитию продукции компании Mapon Калвис Шенбергс.

В то же время в CSDD отмечают, что в последние годы все большую популярность приобретают услуги каршеринга, а в автомобилях появились различные автоматические системы предупреждения.

Так, CityBee Latvija следит за скоростью движения клиентов во время поездки. Устройства и автоматизированные системы используются в сочетании с человеческими ресурсами, поясняет региональный менеджер CityBee Криштоф Хегедюшс.

По его словам, для предупреждения клиентов о потенциально серьезных последствиях небезопасного вождения уже больше года используются автоматические звонки и текстовые сообщения.

Со своей стороны, CSDD отмечает, что распространенной причиной, по которой водители ежедневно превышают скорость, является адаптация к скоростному потоку, а также спешка и скорость ради удовольствия и адреналина.

"Некоторые люди даже не осознают, насколько они на самом деле напряжены и агрессивны. Поэтому, садясь за руль, они автоматически выпускают наружу все эти негативные эмоции и в результате превышают скорость или совершают необдуманные маневры", — поясняет врач-психотерапевт Артур Миксон.

CSDD напоминает, что в новой социальной кампании "Выиграй поездку в тюрьму или соблюдай скоростной режим" борются с самым распространенным в Латвии нарушением правил дорожного движения — превышением скорости.

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