Госполиция представила подборку видеороликов с самыми яркими кадрами погони за нарушителями скорости, произошедшими в рамках социальной кампании "Выиграй поездку в тюрьму или соблюдай скорость!".

Превышение скорости является наиболее распространенным нарушением правил дорожного движения в Латвии. Кроме того, неправильный выбор скорости является основной причиной дорожно-транспортных происшествий. За первые девять месяцев этого года 298 человек сильно пострадали в дорожно-транспортных происшествиях и 111 погибли.