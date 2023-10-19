В четверг, 19 октября, около 15 часов на Вентспилсском шоссе под Кандавой произошла трагическая авария между легковым и грузовым автомобилем.

В аварии один пострадавший и один погибший.

После аварии движение на шоссе было заблокировано, но в настоящее время движение восстановлено, сообщает Государственная полиция.

На снятых очевидцем кадрах видно, что после столкновения внедорожник оказался в кювете и был основательно смят, а грузовик перекрыл обе полосы шоссе.

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