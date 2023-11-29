Государственная полиция задержала водителя, который полтора месяца назад сбил велосипедиста в Педедзе и спрятал его труп после аварии, сообщила агентству ЛЕТА помощник начальника Видземского регионального управления Государственной полиции Рута Смилга.

13 октября около 14:00 в Педедзе Алуксненского района автомобиль сбил велосипедиста, который скончался от полученных травм. После аварии водитель автомобиля не только покинул место происшествия, но и попытался скрыть следы аварии и тело погибшего.

Полиция начала расследование, и в настоящее время водитель автомобиля, мужчина 1992 года рождения, установлен, задержан и помещен под арест. Статус подозреваемых в деле имеют два человека.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 262 Уголовного закона за нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения, повлекшее тяжкие телесные повреждения или смерть потерпевшего, и ч. 2 ст. 313 - за укрывательство преступника и следов преступления без предварительного соглашения, если скрываемое преступление относится к категории особо тяжких.

Второму подозреваемому 1966 года рождения, которого следователи обвиняют в содействии сокрытию преступления, назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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