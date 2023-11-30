На этой неделе сотрудники Госполиции провели несколько обысков в одной из квартир в Даугавпилсе. По итогам обыска были изъяты устройства, с помощью которых ретранслировались незаконные телевизионные программы.

В рамках возбужденного уголовного дела задержан мужчина 1955 года рождения.

Уголовный процесс квалифицирован по статье о нарушении авторских прав или смежных прав.

За такое преступление закон предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, временное лишение свободы, надзор, общественные работы или штраф.

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