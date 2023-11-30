Предположительно, автобус следовал в Балтинаву.
Уже сообщалогсь, что из-за неблдагоприятных погодных условий утром в четверг на дорогах Латвии фиксировалось повышенное число аварий — с 6 до 9.20 утра в стране быдло зарегистрировано 44 ДТП.
Предприятие Latvijas Valsts ceļi" (LVC) призывает водителей к особой осторожности и предупреждает об обледенении на дорогах.
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