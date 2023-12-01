Предположительно, из-за скользкой дороги водитель белого микроавтобуса зацепил автомобиль Audi на линии остановки у светофора. Водитель легкового автомобиля вышел из салона и начал конфликт с водителем микроавтобуса — пожилым мужчиной. После непродолжительной словесной перепалки владелец Audi начал бить сидящего за рулем водителя, вытащил его из салона и продолжил агрессию.
Кадры инцидента засняла очевидица. Сама женщина не участвовала в конфликте, так как в машине был маленький ребенок. Она позвонила в полицию и предоставила стражам правопорядка отснятый видеоматериал.
Delfi подтвердили, что полиция уже начала расследование произошедшего конфликта.
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