Вечером в четверг, 30 ноября, на одном из перекрестков на улице Карля Улманя гатве возник конфликт между двумя водителями. Перепалка переросла в драку, которая продлилась несколько минут — заснять инцидент удалось одному из очевидцев.

Предположительно, из-за скользкой дороги водитель белого микроавтобуса зацепил автомобиль Audi на линии остановки у светофора. Водитель легкового автомобиля вышел из салона и начал конфликт с водителем микроавтобуса — пожилым мужчиной. После непродолжительной словесной перепалки владелец Audi начал бить сидящего за рулем водителя, вытащил его из салона и продолжил агрессию.

Кадры инцидента засняла очевидица. Сама женщина не участвовала в конфликте, так как в машине был маленький ребенок. Она позвонила в полицию и предоставила стражам правопорядка отснятый видеоматериал.

Delfi подтвердили, что полиция уже начала расследование произошедшего конфликта.

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