Госполиция призывает начать уголовное преследование двух мужчин, которые минувшим летом совершали хулиганские действия в отношении представителей власти и не повиновались их законным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба Госполиции.

Как пояснили представители ведомства, на этой неделе Госполиция завершила расследование инцидента, который произошел в июле 2023 года. В статусе подозреваемых по делу проходят двое мужчин 1980 и 1982 годов рождения. Оба подозреваемых ранее не были судимы.

28 ноября Госполиция передала дело в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование подозреваемых.

Уже сообщалось, что 16 июля получила вызов на пляж в Юрмале, где сотрудникам Муниципальной полиции требовалась помощь в обеспечении общественного порядка. Стражи порядка получили информацию, что на пляже в Майори находятся несколько человек, возможно, в состоянии алкогольного опьянения, которые нарушают общественный порядок, играют в футбол, при этом попадая мячом в других отдыхающих, и открыто игнорируют просьбы отдыхающих прекратить эти действия.

Прибывшие на место сотрудники полиции Юрмальского самоуправления встретили людей, которые соответствовали приведенному выше описанию. Инспектор полиции Юрмальского самоуправления объявила задержанным выговор и призвала их соблюдать общественный порядок. Требованию лица не подчинились, ругались нецензурными словами и целенаправленно пытались спровоцировать конфликт с сотрудниками муниципальной полиции.

Люди были повторно призваны прекратить незаконную деятельность. Они также проигнорировали эти призывы, и в конфликт с сотрудниками полиции ввязались еще несколько участников компании, которые вели себя откровенно агрессивно. Лица провоцировали сотрудников полиции и не выполняли их законные требования.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники Госполиции, толпа постепенно разошлась. Начаты два процесса об административном нарушении против мужчины 1964 года рождения. Один – за нарушение общественного порядка, за что ему грозит штраф до 500 евро, второй – за невыполнение законных требований полиции, за что может грозить штраф до 200 евро.

Госполиция сообщает, что тщательно изучив видеозаписи событий, предшествовавших ее приезду, приняла решение переквалифицировать один из административных процессов в уголовное дело.

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