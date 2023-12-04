Прокурор Алдис Ласманис обратился к Рижскому городскому суду с просьбой рассматривать дело об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса на закрытых заседаниях. Свою просьбу прокурор обосновал тем, что в адрес свидетеля поступили угрозы.

Алдис Ласманис отметил, что полученная и проверенная информация свидетельствует об угрозе жизни и здоровью свидетеля, а также угрозе другим дающим показания лицам.

Прокурор обосновал свое прошение целями общего обеспечения защиты лиц, участвующих в уголовном процессе, а также упомянул эффективное применение норм Уголовного закона и справедливого урегулирования уголовно-правовых отношений без необоснованного вмешательства в жизнь лиц. Суд должен принять решение по этому прошению 8 декабря.

Как уже сообщалось ранее, на сегодняшнем судебном заседании планировалось допросить свидетелей.

Бункус был застрелен утром 30 мая 2018 года за рулем своего автомобиля возле Рижского лесного кладбища. Недалеко от места покушения вскоре был найден сгоревший автомобиль с поддельными номерами.

Полиция передала дело в прокуратуру в конце ноября прошлого года в отношении четырех человек — трех граждан Латвии и одного гражданина России. По делу проходят бизнесмены Александр Бабенко и Михаил Ульман. Одного из них обвиняют в подстрекательстве или заказе убийства, другого — в подстрекательстве и поддержке.

Обвинение организатору убийства, жителю Латвии, не предъявлено, поскольку он умер насильственной смертью. Это криминальный авторитет Геннадий Валягин, убитый в Риге год назад.

Обвинение также предъявлено лицу, которое произвело выстрелы, в результате которых Бункус погиб: это Виктор Кривошей, гражданин России 1974 года рождения.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram