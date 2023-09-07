5 сентября в Рижском городском суде продолжились слушания по делу об убийстве адвоката Мартиньша Бункуса, обвиняемыми по которому проходят Михаил Ульман, Александр Бабенко и гражданин России Виктор Кривошей. На этом заседании прокурор зачитал обвинительное заключение в отношении всех троих, из которого следует, что впервые Кривошею было обещано вознаграждение за убийство Бункуса в 2016 году.

По версии обвинения, идея убить Мартиньша Бункуса возникла у Ульмана еще в 2016 году. Он был недоволен работой Бункуса по процессу неплатежеспособности SIA Rego Trade, в результате которого с самого Ульмана была бы взыскана значительная сумма средств.

В связи с этим в 2016 году Ульман и Бабенко договорились с Геннадием Валягиным о том, что он поможет организовать убийство Бункуса. Следует отметить, что уголовное преследование Валягина было прекращено в связи с его убийством в марте прошлого года.

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