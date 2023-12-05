Он пояснил, что, хотя картина событий "вполне ясна", на данный момент продолжается расследование и ведется сбор доказательств. Он заявил, что в настоящее время проводятся необходимые экспертизы и не прогнозировал, как долго продлится расследование.
Рукс также не сообщил, найдено ли оружие, с помощью которого был убит предприниматель.
"Я не уполномочен следователем раскрывать, что было найдено, а что нет", — отметил Рукс.
Как сообщалось ранее, 17 ноября в Резекне у торгового центра несколькими выстрелами был убит предприниматель Андрис Любка. По подозрению в совершении преступления через несколько часов после убийство был задержан Игорь Хаит 1975 года рождения. Убийство произошло после конфликта бытового характера.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь