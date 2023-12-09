11-летний мальчик остался один на остановке: водитель рейсового автобуса, едущего из Юрмалы в Ригу, не впустил его, потому что у него не работал банковский терминал, а у ребенка не было с собой наличных денег. О ситуации порталу Delfi рассказал отец мальчика Матвей.

8 декабря Герман должен был ехать в Ригу с остановки "Лиелупе". Около 13:35 на остановку подъехал автобус "Слока-Рига" компании Latvijas Sabiedriskais Autobuss. У водителя не работал банковский терминал, и расплатиться картой было нельзя. Наличных денег у Германа с собой не было, поэтому водитель не впустил его в автобус, сказав, что бесплатно не повезет. На улице было -7 градусов.

Семья редко ездит на электричке, поэтому Герману не пришла в голову идея дойти до железнодорожной станции "Лиелупе", он вообще не знал о ей существовании.

"Ребенок звонит, плачет и говорит, что не знает, что делать. Я бросаю работу и еду за ним на машине. Неужели сложно довести ребенка до места и взять у него адрес и телефон, и после позвонить родителям и попросить оплату проезда?" — недоумевает Матвей, отец мальчика.

Забрав сына, Матвей написал заявление в полицию. "Полицейский до последнего не хотел брать мое "пустяшное" дело, и даже пытался угрожать социальной проверкой семьи, потому что у ребенка не оказалось наличных с собой, а родители должны были предусмотреть, что аппарат в автобусе может быть сломан. Но заявление в итоге забрал", — рассказал он.

В Latvijas Sabiedriskais Autobuss на его возмущенное письмо пока не ответили. Портал Delfi направил в компанию запрос и пока ожидает ответа.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда водители рейсовых автобусов оставляют детей на остановке из-за этого, что у них нет наличных денег. Аналогичный случай произошел 5 ноября. Двенадцатилетний мальчик должен был ехать в автобусе Рига-Айнажи с остановки "Тейка". Поскольку семья многодетная, проезд для него стоил всего 25 центов. Их не было, а терминал, позволяющий расплатиться картой, не работал. Мальчика заставили выйти из автобуса. Воскресный автобус ходит раз в три часа, ехать ему было 50 километров, а в ноябре быстро темнеет. Автоперевозчик CATA встал на сторону водителя, подчеркнув, что компания всегда призывала пассажиров брать наличные деньги, потому что терминал иногда может не работать, и такая ситуация часто возникает, например, в сельской местности.

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