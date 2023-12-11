Служба государственной безопасности (СГБ) начала уголовный процесс против представителей зарегистрированного в Латвии предприятия по подозрению в поставке в России электронных компонентов для использования для военных служб, сообщил порталу Delfi в СГБ.

Уголовный процесс начат 28 ноября этого года согласной первой части 84-й статьи Уголовного закона — о нарушении санкций Европейского союза в отношении России.

В ходе расследования СГБ получила информацию о том, что зарегистрированное в Латвии предприятие поставило российскому предприятию электронные компоненты, используемые в производстве военных товаров, на сумму более полумиллиона евро.

4 декабря этого года в рамках уголовного процесса СГБ произвела уголовно-процессуальные действия на шести объектах в Риге, связанных с латвийским предприятием. Во времся обысков для углубленного изучения было изъято много документов и носителей информации.

Во время уголовно-процессуальных действий СГБ задержала трех человек, связанных с предприятием. Сейчас к двоим из них в качестве меры пресечения применен арест, к третьему — мера пресечения, связанная с лишением свободы.

СГБ представит дополнительную информацию о ходе расследования по мере продвижения уголовного процесса. Служба напоминает, что ни одно лице не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не констатирована в порядке, предусмотренном законом.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram