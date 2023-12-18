Верховный суд Республики Беларусь 19 декабря рассмотрит апелляционную жалобу осужденной осенью 2023 года гражданки Латвии Аллы Соколенко. Об этом сообщает Gazetaby.com.

Минский городской суд вынес приговор 57-летней женщине еще в октябре, однако решение до сих пор неизвестно, т. к. дело рассматривалось в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Алла Соколенко обвинялась в агентурной деятельности. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

В фильме, который демонстировался в Беларуси, утверждалось, что Алла Соколенко "по заданию латвийских спецслужб готовилась к вербовке белорусских военных, собирала данные, создавала компрометирующие ситуации, которые в дальнейшем служат основой для вербовки".

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