Верховный суд Республики Беларусь 19 декабря рассмотрит апелляционную жалобу осужденной осенью 2023 года гражданки Латвии Аллы Соколенко. Об этом сообщает Gazetaby.com.
Минский городской суд вынес приговор 57-летней женщине еще в октябре, однако решение до сих пор неизвестно, т. к. дело рассматривалось в закрытом режиме.
Ранее сообщалось, что Алла Соколенко обвинялась в агентурной деятельности. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
В фильме, который демонстировался в Беларуси, утверждалось, что Алла Соколенко "по заданию латвийских спецслужб готовилась к вербовке белорусских военных, собирала данные, создавала компрометирующие ситуации, которые в дальнейшем служат основой для вербовки".
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