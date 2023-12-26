Жителям все чаще звонят мошенники, которые выдают себя за должностных лиц правоохранительных учреждений, в том числе руководства полиции. Кроме того, мошенники часто присылают фотографии с поддельными удостоверениями Госполиции, сообщает агентство LETA.

В полиции заметили, что вместе с началом рождественского сезона жители становятся более рассеянными и поэтому растет желание телефонных мошенников использовать это время для получения большей прибыли. Все чаще Госполиция получает информацию от латвийцев о телефонных звонках от неизвестных лиц, которые выдают себя за сотрудников правоохранительных учреждений.

Обычно эти фейковые полицейские утверждают, что с банковским счетом жертвы проводились незаконные действия. Жителям также после этого могут поступать звонки от других членов преступной группировки, утверждающих, что они звонят, например, из банка или Google.

Если получатель согласен на общение, оно может в дальнейшем происходить с помощью мессенджера WhatsApp, куда присылаются фотографии с поддельными подтверждениями личности мошенника.

"Сотрудники банков и учреждений госуправления никогда не будут звонить, чтобы узнать номера кредитных карт, PIN-коды, коды доступа Smart-ID, CVC-коды и другую информацию, которая может дать мошенникам доступ к вашим банковским данным”, - напоминает Госполиция и подчеркивает, что мошенники могут использовать технологии для подделки телефонных номеров, которые в результате могут напоминать номера различных предприятий или госучреждений.

Также полиция призывает предупреждать своих близких, родственников и соседей, особенно людей среднего возраста, а также пожилых и русскоязычных людей, о тенденциях мошенничества. Если человек стал жертвой мошенников, нужно немедленно обратиться в свой банк, а затем подать заявление в ближайший участок Госполиции.

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