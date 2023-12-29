На прошлой неделе голландская полиция арестовала 34-летнего мужчину по подозрению в убийстве 39-летнего поляка. Убийство произошло в Лейдсендаме (провинция Южная Голландия).
По данным польских СМИ, тело гражданина Польши обнаружили утром 21 декабря, возле велосипедной дорожки в парке Фрекевег.
"Полиция начала расследование. Наши сотрудники также ходили по домам в этом районе, собирая информацию и раздавая листовки", — сообщили представители гаагской полиции.
После тщательного расследования личность подозреваемого была установлена: им оказался 34-летний бездомный из Латвии. 25 декабря полиция арестовала его в Арнеме (провинция Гелдерланд).
Расследование продолжается.
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