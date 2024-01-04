Сотрудники Национальной полиции Испании провели задержания и обыски в рамках операции по ликвидации преступной организации, которая обосновалась на юге острова Тенерифе (Испания).

Полиция арестовала 33 предполагаемых членов преступной организации, занимавшейся систематическим мошенничеством в отношении пожилых иностранных туристов, остановившихся на отдых в различных муниципалитетах на юге острова: в основном, в Адехе и Ароне.

По данным испанских СМИ, на данный момент установлены уже 1805 жертв из

Великобритании, Бельгии, Германии, Швейцарии, Франции, Люксембурга, Австрии, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии, Италии, Эстонии, Ирландии, Чехии, Латвии и Венгрии.

По предварительным оценкам, общий ущерб составляет более 4 млн евро. В ходе обысков полиция изъяла миллион евро наличными, а также заблокировала на более 300 банковских счетах капитал на сумму, превышающую миллион евро.

Кроме того, полиция установила 42 объекта недвижимости, принадлежащих подозреваемым, а также изъяла ювелирные изделия и 17 роскошных автомобилей.

Преступники действовали по следующей схеме: пожилых туристов заманивали гаджетами по очень низкой цене, узнавали где они остановились и когда возвращаются в свои страны, обещали установить на купленные гаджеты новые программы и игры и вернуть гаджет перед отъездом.

Убедившись, что турист покинул Испанию, преступники начинали снимать средства с его кредитных карт через POS-терминалы сложной сети магазинов на юге Тенерифе.

Следствие продолжается.

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