По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции, 3 января, сотрудники полиции во время контроля на дорогах заметили в волости Буртниеку автомобиль Volvo , водитель которого существенно превысил допустимую скорость.

Как отмечают в полиции, автомобиль ехал по дороге Валмиера — Матиши — Мазсалаца со скоростью 169 км/ч вместо разрешенных 90 км/ч. Полицейские незамедлительно отреагировали на нарушение и остановили машину. За рулем Volvo оказался водитель 1987 г.р.

На нарушителя составлен административный протокол за превышение скорости более, чем на 60 км/ч. За это нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 380 до 480 евро, а также запрет на управление транспортным средством на полгода.