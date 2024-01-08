В Риге из-за сильных морозов в нескольких местах прорвало водопроводные трубы. В Болдерае на улице Гобас, 29, это привело к тому, что под асфальтом размыло грунт, и в образовавшуюся яму провалилась машина.

Авария водопровода случилось утром 8 января, в 5:26. Несмотря на предупреждение о том, что размыло грунт и повреждено дорожное покрытие, один водитель BMW все-таки въехал в яму.

Из-за мороза водопроводные трубы полопались уже в нескольких местах Риги. Rīgas ūdens отмечает, что работы много, но предприятие пока справляется с ремонтом.

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