Авария водопровода случилось утром 8 января, в 5:26. Несмотря на предупреждение о том, что размыло грунт и повреждено дорожное покрытие, один водитель BMW все-таки въехал в яму.
Из-за мороза водопроводные трубы полопались уже в нескольких местах Риги. Rīgas ūdens отмечает, что работы много, но предприятие пока справляется с ремонтом.
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