В ходе плановой проверки были обнаружены дефекты в паротурбогенераторе второго энергоблока Рижской ТЭЦ-2, сообщили агентству LETA представители Latvenergo.

Плановые проверки на ТЭЦ-2 проводились совместно с производителем оборудования Siemens. В ходе проверок выявленные дефекты не позволяли продолжать безопасную эксплуатацию турбины, а также, уже практически приступив к ремонту, был выявлен объем дополнительных работ.

Компания Siemens проводила устранение дефектов в интенсивном режиме работы, привлекая дополнительные силы и своих иностранных специалистов в связи со сложностью работ. В настоящее время проводятся окончательные испытания оборудования перед возобновлением работы, сообщают в Latvenergo.

Представители Latvenergo утверждают, что проводят регулярное техническое обслуживание, проверки и ремонты, необходимые для безопасной эксплуатации, и поддерживают устойчивость ТЭЦ. А параллельно с ремонтом одного из блоков ТЭС успешно работали производственные предприятия Latvenergo, обеспечивая Латвию экспортом электроэнергии. Также ТЭЦ обеспечила требуемую тепловую нагрузку, которая гарантирует отопление Риги в холодную погоду.

Оборот концерна Latvenergo за девять месяцев 2023 года составил 1,537 миллиарда евро, что на 30,9% больше, чем за соответствующий период 2022 года, а прибыль концерна выросла в 2,7 раза и составила 283,4 миллиона евро.

Latvenergo занимается производством и торговлей электрической и теплоэнергией, а также торговлей природным газом и оказанием услуг по распределению электроэнергии.

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