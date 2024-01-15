После убийства подростка в Юрмале на прошлой неделе, в совершении которого подозреваются воспитанники учреждения социального ухода и реабилитации, муниципальная полиция патрулирует в окрестностях детского дома и районах города, сообщили агентству LETA в Юрмальском самоуправлении.

Юрмальское учреждение социального ухода и реабилитации, где проживают участвовавшие в конфликте подростки, сотрудничает с полицией и другими учреждениями.

Учреждение находится под постоянным наблюдением полиции, также регулярно контролируются окрестности и районы города.

Как сообщалось, 11 января около часа ночи сотрудники муниципальной полиции заметили в Слоке подростка с ножевыми ранениями, который лежал на земле без сознания. Полицейские вызвали на место происшествия скорую помощь, но пострадавший скончался до приезда медиков.

Было установлено, что погибший — 13-летний подросток. По имеющейся у полиции информации, накануне несколько подростков, проживающих в учреждении социального ухода и реабилитации, отправились в Ригу, чтобы употребить алкогольные напитки. Затем они вернулись на поезде в Слоку, где встретили двух ребят своего возраста. Между подростками произошел конфликт, в ходе которого один из молодых людей, проживающих в детском доме, нанес 13-летнему подростку два удара ножом в сердце и живот.

Подросток, который ударил другого ножом, ранее уже находился в поле зрения полиции за бродяжничество и кражу из магазина. Ему еще не исполнилось 14 лет.

Полиция начала уголовный процесс по п. 2 ст. 117 Уголовного закона — об убийстве при отягчающих обстоятельствах в случае убийства несовершеннолетнего.

Точные обстоятельства и мотивы преступления будут выяснены в ходе следствия.

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