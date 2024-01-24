Трагически закончилась вечеринка для 50-летнего мужчины, распивавшего в Царникаве алкоголь с приятелями.

Как отмечает Degpunktā, преступление было совершено в тихом месте — на улице Гара, где расположился частный сектор.

Подозреваемого убийцу местные жители хорошо знают, а вот его жертву — нет. Известно также, что полицию на место преступления вызвал сам подозреваемый вместе с приятелем, который также в это время находился в доме.

В пресс-центре Госполиции сообщили, что на место происшествия выезжали сотрудники муниципальной полиции Адажскогок края, а также Госполиции. В доме они нашли тело мужчины 1973 г.р. со следами насильственной смерти. Там же сразу был задержан и подозреваемый 1963 г.р.

По делу начат уголовный процесс по статье 116 Уголовного закона Латвии — "Убийство". По этой статье может грозить от 5 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.

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