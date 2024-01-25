Сотрудники Рижского Зиемельского управления полиции,реагируя на заявление о мошенничестве, в результате которого жертва лишилась 25 000 евро, задержали в микрорайоне Югла так называемого "денежного мула" — курьера, работающего на телефонных мошенников.

У задержанного полиция обнаружила большое количество банковских карточек на третьи лица и более 10 000 евро наличными.

По данным пресс-центра Госполиции, 13 января Рижское Зиемельское управление полиции начало уголовный процесс по факту мошенничества. Потерпевшая женщина рассказала стражам порядка, что ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка, который утверждал, что к ее счету получили доступ мошенники.

Спустя буквально мгновенье позвонил еще один человек, который представился начальником полиции Латвии Армандом Руксом и потребовал предоставить ему данные о своем счете в банке, чтобы таким образом предотвратить мошенничество.

Мошенник действовал так убедительно, что женщина ему поверила и предоставила всю информацию, а также установила у себя на мобильном устройстве программу AnyDesk, при помощи которой преступники подключились к е телефону и банковскому счету. После этого звонившие мошенники убедили свою жертву передать курьеру 25 000 евро наличными.

По данному факту был начат уголовный процесс, и 15 января в микрорайоне Югла полиция смогла задержать курьера, связанного с преступной группой телефонных мошенников. Задержанный — гражданин Польши, у него при проверке нашли большое количество чужих банковских карточек. Стоит отметить, что владельцы этих карт уже успели обратиться в полицию по поводу предпринятых против них мошеннических действий. Также у "денежного мула" обнаружили более 10 000 евро наличными.

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