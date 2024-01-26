Сотрудники Управления технического обеспечения Государственной полиции проконтролировали в Риге безопасность дорожного движения с помощью беспилотного летательного аппарата (дрона).

Мониторинг дорожного движения с помощью дрона в Риге проводился утром и днем 25 января. Всего за это время было зафиксировано 20 нарушителей правил дорожного движения.

Утром в четверг сотрудники полиции контролировали безопасность дорожного движения и соблюдение общих правил дорожного движения в Риге, на пересечении улиц Слокас и Юрмалас гатве. Они зафиксировали 13 агрессивных водителей, которые, игнорируя интересы других участников дорожного движения, объезжали пробку, чтобы на перекрестке повернуть направо. Таких водителей останавливали и привлекали к ответственности за агрессивное вождение.

Госполиция напоминает, что за агрессивное вождение предусмотрен штраф от 70 до 280 евро и шесть штрафных баллов.

А во второй половине дня, 25 января, сотрудники полиции совместно с сотрудниками Службы реагирования Рижского регионального управления Госполиции следили за безопасностью движения в Риге на пересечении улиц А.Деглава и А.Сахарова, а также на пересечении улиц А.Деглава и Улброкас.

Были зафиксировано, как семь водителей автомобилей совершили маневр поворота налево в тот момент, когда на дополнительном участке светофора еще не загорелся зеленый свет. Нарушители правил были остановлены и привлечены к административной ответственности.

За движение в соответствующем направлении, если на дополнительной секции светофора не горит сигнал зеленой стрелки, предусмотрен штраф от 30 до 55 евро.

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