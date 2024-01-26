Государственная приняла решение усилить борьбу с курьерами еды, которые передвигаются на явно поврежденных и небезопасных в движении автомобилей, к которым прикреплены якобы государственные регистрационные номерные знаки Финляндии, сообщают TV3 ziņas.

Фуд-курьеры Риги разработали схему передвижения по улицам на нелегальных машинах. На тихой улице Пардаугавы программа обнаружила около 20 побитых автомобилей в очень плохом состоянии с финскими номерами и вещами, оставленными внутри продуктовыми курьерами. Двери авто открыты, но ключи тут же в салоне. На окнах транспортных средств написаны различные коды.

Местные жители заметили, что эти курьеры иностранного происхождения регулярно обмениваются этими

машинами, скорее всего, берут их в аренду. По словам очевидцев, наибольшая активность приходится на вечернее и ночное время. Кто-то привозит машины, кто-то их собирает. Местные жители не знают, кто организует эту деятельность. Скорее всего, это происходит удаленно.

Используя автомобиль с фиктивными финскими номерами, курьеры могут избежать уплаты штрафов за парковку в несанкционированных местах и ​​другие нарушения, а также их нельзя призвать к ответственности даже при совершении аварий.

Несколько пользователей социальных сетей выразили недоумение по поводу того, почему полиция, заметив такие машины на улицах, не конфискует их.

Начальник отдела реагирования бюро реагирования Рижского регионального управления Государственной полиции Янис Парадниекс рассказал программе, что полиция не конфискует автомобили в административном процессе, хотя можно сделать. Как пояснил Парадниекс, полиция запрещает нарушителю ехать дальше на этом автомобиле, но пока рядом находятся правоохранители, нарушитель этого и не делает. "Его просто предупреждают, что он не может продолжать движение. Когда есть полиция, он не продолжает, а когда полиции нет, к сожалению, это невозможно обнаружить", — сказал Парадниекс.

Полиция обещает в будущем уделять больше внимания поврежденным автомобилям с финскими номерами и по возможности ловить нарушителей, налагая на них штрафы и тем самым делая невыгодным использование иностранных номеров.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram