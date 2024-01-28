Гражданин России Алексей Стовбун дал показания по подозрению в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России по уголовному делу, возбужденному летом прошлого года, сообщила программа LTV De facto.

Передача информирует, что по соответствующему уголовному делу в прошлом году были арестованы бизнесмен Игорь Бобырь (скончался в заключении под стражей в Лиепае), бывший полицейский Райтис Долговс и адвокат Александр Рябыкин.

В начале января De facto получило анонимное электронное письмо с двумя прикрепленными фотографиями. На одном снимке - мужчина, которого предположительно зовут Алексей Стовбун, обнимал женщину. Он был одет в белую футболку с символом ФСБ на груди.

На другом снимке тот же Стовбун позировал для селфи в летнем кафе с умершим в прошлом году в заключении латвийским бизнесменом Игорем Бобырем, которого Служба Госбезопасности подозревала в оказании помощи иностранному государству в деянии, направленном против Латвии.

Собранная передачей информация – как публичная, так и неофициальная – подтверждает, что мужчина на фотографии действительно является гражданином РФ Алексеем Стовбуном и что он связан с расследованием СГБ относительно деятельности против безопасности Латвии.

De facto сообщает, что гражданин РФ Стовбун имеет отношение к вышеупомянутому расследованию Службы государственной безопасности о "деятельности, осуществляемой по поручению ФСБ и направленной против безопасности латвийского государства и его граждан".

Программа также выяснила, что Стовбун, возможно, связанный с российской спецслужбой, "поддерживал контакты с прокремлевскими активистами в Италии и Сербии".

Адвокат Бобыря Алла Барбаш подтвердила программе, что Стовбун давал письменные показания по упомянутому уголовному делу.

В СГБ заявили, что продолжают досудебное расследование по этому уголовному делу, а указанный гражданин России им известен. При этом СГБ от дальнейших комментариев воздержалась.

Алексей Стовбун не ответил на вопросы, отправленные ему передачей De facto.

Как сообщалось, в августе 2023 года Служба безопасности задержала четырех граждан Латвии по подозрению в действиях против безопасности страны и граждан Латвии, осуществленных по поручению ФСБ. Уголовный процесс был начат 1 августа 2023 года по статье УК об "оказании помощи иностранному государству в действиях, направленных против ЛР".

В ходе расследования были проведены уголовно-процессуальные действия на 14 связанных с задержанными лицами объектах в Риге и других местах Латвии. Для подробного исследования было изъято большое количество носителей и документов. В предметах, связанных с задержанными, СГБ обнаружило устройства, которые, вероятно, являются товарами стратегического значения и могут быть использованы для незаконной оперативной деятельности.

Информация, полученная в ходе расследования СГБ, свидетельствует, что задержанные "по поручению ФСБ РФ совершали действия против свободы действий, неприкосновенности, экономической, социальной и физической безопасности других лиц".

В ходе уголовного процесса трое подозреваемых были помещены под стражу в качестве меры безопасности. К четвертому подозреваемому были применены меры безопасности, не связанные с лишением свободы, а именно - запрет на выезд из страны и смены места жительства.

В ноябре 2023 года Бобырь скончался в больнице Лиепаи. Его доставили в Лиепайскую областную больницу из тюрьмы, поскольку общее состояние его здоровья резко ухудшилось. По данному инциденту в Госполиции возбуждено уголовное дело.

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