Сотрудники Бюро уголовной полиции Курземского региона

завершили расследование по уголовному делу в отношении жителя Лиепаи за попытку совращения малолетнего лица, а также за попытку вовлечь ребенка заняться производством порнографических материалов.

В прошлом году Госполиция возбудила уголовное дело против мужчины за интимную переписку с малолетней девочкой.

Следствие установило, что мужчина познакомился с ребенком в ​​социальной сети draugiem.lv и вовлек ее в переписку сексуального характера. Затем подозреваемый продолжил переписку со своей жертвой в Whatsapp, предлагая ей заняться с ним сексом.

В переписке мужчина объяснил ребенку, как происходят интимные отношения, а также, что он намерен сделать с девочкой. Кроме того, он попросил сфотографировать ее гениталии и отправить это фото ему.

В полиции сообщили, что задержанный житель Лиепаи ране не попадал в поле зрения органов правопорядка.

Согласно Уголовному закону, самым суровым наказанием за подобные преступления является лишение свободы на срок от 3 до 12 лет.

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