Фото: Shutterstock

Легализация педофилии, принятие преступников, горячая линия вместо тюрьмы и психиатра — таковы были отзывы на проведенный в ноябре пилотный проект, в ходе которого специалисты принимали звонки по анонимной горячей линии от людей, испытывающих сексуальное влечение к детям и потенциально способных совершить преступление. Был даже депутатский запрос к министру юстиции Инесе Либине-Эгнере. Какова на самом деле цель этого телефона и почему важно, чтобы он существовал, объясняют эксперты.

Действительно ли это поддержка и принятие преступников?

"Не зря была одна из "конспирологических" теорий о том, что происходит легализация педофилии. Ну теперь ясно, к чему подталкивают наше общество. Ключевое слово — быть "принимающими". Так преступные подстрекатели к преступности это преподносят", - пишет один из комментаторов под статьей Delfi о пилотном проекте.

Так в чем же назначение телефона? Действительно ли с его помощью происходит принятие и поддержка преступников, угрожающих самой уязвимой группе — детям? По словам члена правления центра Dardedze Агнесе Сладзевски, общество должно осознавать, что важно не только помогать жертвам преступлений, наказывая виновных, когда преступление уже совершено, но в первую очередь делать все возможное, чтобы преступление не произошло. Именно в этом и состоит цель телефона – предотвращать преступления. Начинать действовать нужно уже в тот момент, когда все еще вроде бы в порядке.

Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.

Подпишись и читай:

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь
Статьи по теме