Легализация педофилии, принятие преступников, горячая линия вместо тюрьмы и психиатра — таковы были отзывы на проведенный в ноябре пилотный проект, в ходе которого специалисты принимали звонки по анонимной горячей линии от людей, испытывающих сексуальное влечение к детям и потенциально способных совершить преступление. Был даже депутатский запрос к министру юстиции Инесе Либине-Эгнере. Какова на самом деле цель этого телефона и почему важно, чтобы он существовал, объясняют эксперты.

Действительно ли это поддержка и принятие преступников?

"Не зря была одна из "конспирологических" теорий о том, что происходит легализация педофилии. Ну теперь ясно, к чему подталкивают наше общество. Ключевое слово — быть "принимающими". Так преступные подстрекатели к преступности это преподносят", - пишет один из комментаторов под статьей Delfi о пилотном проекте.

Savā tolerantumā kad tik neaizejam pa tālu. Tad jau tūlīt parādīsies arī iniciatīva tiem, kas izjūt vardarbību pret ebrejiem, un tiem vajag palīdzēt ar naudu, brīvību un seksa veredzenēm. — 🇱🇻🇺🇦Oggy70🇺🇦🇱🇻 (@oggy70) December 5, 2023

Так в чем же назначение телефона? Действительно ли с его помощью происходит принятие и поддержка преступников, угрожающих самой уязвимой группе — детям? По словам члена правления центра Dardedze Агнесе Сладзевски, общество должно осознавать, что важно не только помогать жертвам преступлений, наказывая виновных, когда преступление уже совершено, но в первую очередь делать все возможное, чтобы преступление не произошло. Именно в этом и состоит цель телефона – предотвращать преступления. Начинать действовать нужно уже в тот момент, когда все еще вроде бы в порядке.

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