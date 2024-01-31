В Латгале, на территории частного хозяйства сотрудники Госполиции накрыли подпольную нарколабораторию, в котoрой работали приглашенные из-за рубежа химики, а всего преступникам удалось произвести метамфетамина на сумму боле полумиллиона евро.

Как рассказала на пресс-конференции глава Управления уголовной полиции Рижского региона Раймондс Кронбергс, нелегальную химическую лабораторию удалось накрыть в начале января. При этом он отметил, что уголовный процесс по этому делу был начат в декабре прошлого года, когда в распоряжение правоохранительных органов поступила информация о преступной группе, занимающейся торговлей метамфетамина.

Изначально полиция изъяла 50 кг метамфетамина, 550 граммов кокаина и около 1000 литров прекурсора. По подозрению в незаконном изготовлении, хранении и распространении наркотиков задержана организованная группа.

В начале января в Даугавпилсе был задержан один подозреваемый, которого при проверке под строительным мусором в автомобиле нашли 18 кг наркотических веществ. В ходе расследования полицейские вышли и на подпольную нарколабораторию.

В рамках расследования этого дела полиция задержала троих подозреваемых. В розыск объявлены еще двое иностранцев, при этом один из них являлся приглашенным химиком.

В оборудование нарколаборатории было вложено около 100 000 евро. Необходимые исходные материалы для изготовления завозили из Европы, возможно, из Польши. Кроме того, некоторые вещества приобретали и в магазине бытовых товаров.

Полиция отметила высокий уровень конспирации при обустройстве лаборатории: преступники предприняли все меры, чтобы максимально замаскировать производство метамфетамина и от сотрудников органов правопорядка, и от обычных жителей.

По расчетам полиции, на "черном рынке" изъятые наркотики стоили бы около полумиллиона евро.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram