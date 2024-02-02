В начале этого года в Госполицию поступила информация о двух случаях гребежей в центре Риги в районе Привокзальной площади. В ходе расследования правоохранители выявили трех лиц, причастных к этим преступлениям, и задержали их.

Первый случай произошел 6 января в тоннеле Привокзальной площади, где неизвестная женщина начала разговор с пострадавшим. После этого неизвестный мужчина повалил жертву на землю и начал бить ногами голову.

Пострадавший потерял сознание, а когда очнулся, то получил еще три ударила ногой по лицу от женщины. В результате у мужчины отобрали кошелек и мобильный телефон.

Второй случай произошел 14 января на Привокзальной площади, где две женщины ударили мужчину в ухо. Через некоторое время к потерпевшему подошли те же женщины с мужчиной, который выдал себя за сотрудника Государственной полиции, вытащил из кармана предмет, похожий на оружие, и ударил им. Удар пришелся в голову жертвы.

Затем мужчина угрозами заставил потерпевшего лечь на землю. После чего женщины обыскали пострадавшего, забрав у него бумажник, мобильный телефон, ключи и очки.

Получив заявления от обоих потерпевших мужчин и проведя расследование, сотрудники Рижского восточного участка Рижского регионального управления Госполиции провели расследование и в середине января задержали причастных к нападению лиц. Одна из женщин, ранее привлекавшаяся к ответственности за мелкие правонарушения, отпущена под залог.

Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.

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