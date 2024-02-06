Гражданин Литвы, который 3 февраля в одном из рижских торговых центров публично мочился и прославлял военные преступления России, по соглашению с прокурором оштрафован на 7000 евро, а административное дело против него еще расследуется, сообщили в Госполиции.

Дело против мужчины рассматривалось в ускоренном порядке — в течение 48 часов оно было передано прокуратуре для уголовного преследования, и уже 5 февраля прокурор назначил наказание.

В минувшую субботу около 14 часов охранники одного из торговых центров заметили мужчину, мочившегося в коридоре, и в административном порядке задержали его. На место происшествия была вызвана Госполиция.

Было установлено, что мужчина является гражданином Литвы 1984 года рождения. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции за административное нарушение — конфликт во время авиаперелета.

Нарушитель стал вести себя агрессивно, проявлял недовольство работой полиции, угрожал и восхвалял военные преступления России и российского диктатора Владимира Путина — он высказал пожелание, чтобы российские войска вошли в Латвию и "навели порядок".

Из-за этих высказываний против него было заведено уже уголовное дело по статье 74.1(1) Уголовного закона — за оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений. За подобные преступления закон предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, временное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы либо штраф.

Административное дело против литовца заведено по статье 11 Закона об административных наказаниях за нарушение общепринятых норм поведения. За это полагается предупреждение или штраф в размере до 100 единиц (500 евро), для юридического лица — до 1000 штрафных единиц.

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