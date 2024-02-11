В субботу в результате пожаров в Аугшдаугавском и Екабпилсском краях погибли три человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

10 февраля в 14:14 ГПСС получила информацию о том, что из окна одноэтажного жилого дома в Аугшдаугавском крае идет дым. Прибыв на место и обыскав здание, пожарные обнаружили внутри двух мертвых людей. Выяснилось, что в доме загорелось помещение общей площадью 15 квадратных метров. Работы на месте закончились в 17:30.

Также в субботу около 22:00 поступила информация о том, что в Екабпилсском крае с дороги видно пламя. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что открытым пламенем горит одноэтажное деревянно-жестяное здание. Площадь пожара составила 45 квадратных метров, во время тушения был обнаружен труп человека. Пожарные завершили работу на месте в 00:47.

В 22:35 в ГПСС поступила информация о том, что в Риге на улице Патверсмес в квартире пятиэтажного жилого дома возник пожар. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в квартире на первом этаже горят комната и коридор общей площадью 30 квадратных метров. До приезда ГПСС из здания эвакуировались семь человек, двое из которых пострадали в результате пожара. Пожарные эвакуировали еще трех человек и спасли двоих, один из которых пострадал от огня. Всего в результате пожара пострадали три человека. Пожарные завершили работу на месте в 00:44.

10 февраля вскоре после 7:00 в Ислицкой волости Бауского края в дымоходе двухэтажного жилого дома площадью один квадратный метр загорелась сажа. До прибытия пожарных здание покинули пять человек.

В субботу в 21:30 пожарные выехали в Риге на улицу Лиластес, где в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на плите загорелась еда. До приезда пожарных два человека, пострадавшие в результате происшествия, были эвакуированы из квартиры и переданы медикам. Пожарные проверили, распространился ли дым на другие квартиры, и проветрили помещения.

В 20:51 в ГПСС поступил звонок из Тауркалнской волости Бауского края - в одноэтажном жилом доме загорелись кухня и предметы домашнего обихода площадью 15 кв.м, а также антресольное перекрытие площадью 10 кв.м. Соседи эвакуировали человека из дома до приезда пожарных. В 23:00 пожарные завершили работу на месте происшествия.

В целом за минувшие сутки, с 6:30 10 февраля и по 6:30 11 февраля, в ГПСС по Латвии поступило 40 вызовов: 16 - на пожаротушение, 14 - на спасательные работы, а еще десять вызовов оказались ложными.

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