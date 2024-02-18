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В Латвии с 2017 по 2022 год завершено десять уголовных дел о разжигании национальной, этнической и расовой розни и осуждены восемь человек, говорится в проекте плана по снижению расизма и антисемитизма Министерства культуры со ссылкой на информацию, собранную Судебной администрацией.

По данным Службы государственной безопасности (СГБ), с 2018 по 2023 год возбуждено 44 уголовных дела по статье Уголовного закона, в которой говорится о возбуждении национальной, этнической и расовой розни, сообщает агентство LETA.

В Минкульте утверждают, что уполномоченные должностные лица СГБ расследуют уголовные правонарушения, совершенные в сфере или органах государственной безопасности, а также иные уголовные правонарушения в пределах своей компетенции и в случаях, когда расследование поручил Генеральный прокурор.

Из материалов возбужденных уголовных дел не выяснилось, существовала ли угроза сфере национальной безопасности, находящаяся в ведении СГБ. Более того, не получено сведений о том, что действия или личности лиц, выявленных в ходе уголовных разбирательств будет угрожать национальной безопасности. Поэтому уголовные дела направлены в Госполицию после согласия на организацию расследования.

В Минкульте поясняют, что отдельные статьи Уголовного закона, связанные с возможной угрозой интересам национальной безопасности Латвии, институционально находятся в ведении СГБ, а статьи о дискриминации по расовой, этнической или религиозной принадлежности и разжигании социальной розни и разногласия находятся в юрисдикции Госполиции.

В Минкульте отмечают, что в 2018 году не было возбуждено ни одного уголовного дела, связанного с разжиганием социальной розни и розни, и ни одно уголовное производство, в том числе возбужденное в предыдущие годы, не было направлено в уголовное преследование. А вот в 2019 году был возбужден один уголовный процесс, и еще один уголовный процесс направлен для возбуждения уголовного преследования.

В 2020 году возбуждено восемь уголовных производств, при этом ни одно уголовное производство не было направлено к возбуждению уголовного преследования, в 2021 году — возбуждено четыре уголовных дела, в том числе возбужденные в предыдущие годы, направлены на возбуждение уголовного преследования, в 2022 году — возбуждено семь уголовных производств, ни одно уголовное производство, в том числе возбужденное в предыдущие годы, не было направлено для возбуждения уголовного преследования.

В настоящее время в стадии активного расследования находятся пять уголовных производств, которые были возбуждены в 2021 и 2022 годах. Судя по записям в электронном журнале событий, который ведет Информационный центр Госполиции, события в основном связаны с различными разжигающими ненависть надписями на фасадах зданий, комментариями, высказанными в Интернете и размещенными видеоматериалами, а в 2022 году события в основном связаны с войной в Украине — оскорбления украинского флага и граждан,Украины, надписи буквы Z на фасадах зданий и транспортных средствах.

СГБ до сих пор не возбуждало уголовных дел по статье Уголовного закона за призывы к геноциду, но с февраля 20222-го служба возбудила девять уголовных производств "по факту возможного совершения уголовного преступления, предусмотренного Уголовным законом, которое связано с преступлением геноцида против человечества, оправданием преступления против мира и военного преступления".

В проекте плана подчеркивается, что "социальные сети, платформы для обмена видео и прямого общения стали наиболее важным местом для доставки российской дезинформации и пропагандистских сообщений конкретным целевым аудиториям. Эти площадки также стали местом выражения наибольшей агрессии в связи с начатой ​​Россией войной в Украине. Выявлены случаи, когда пользователи социальных сетей оправдывали войну, а также агрессию против Украины и ее народа".

По мнению Минкульта, "дезинформационная деятельность России в основном направлена ​​на очернение Украины и оправдание войны, а также дискредитацию Евросоюза и членов НАТО". В проекте плана сделан вывод, что "уровень агрессии также способствовал усилению поляризации латвийского общества в информационном пространстве. В ряде случаев напряжение, связанное с продолжающейся войной в Украине, "переходит" из информационного пространства и в физическое".

По данным Минкульта, "зафиксированы обращения к украинским сторонникам, неуважение к украинскому флагу и распространение символов, поддерживающих российскую агрессию, например, рисование буквы Z в общественных местах. Хотя количество таких инцидентов невелико, в ряде случаев они получают повышенное внимание в медиасреде и информационном пространстве.

В рекомендации Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью к Латвии в 2019 году Госполиции было предложено создать департамент, задачей которого будет обеспечение контактов с уязвимыми группами общества с целью повышения доверия к полиции и решения вопросов о сообщениях преступлений на почве расовой, гомофобной и трансфобной ненависти.

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