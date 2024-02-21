Прокуратура предъявила обвинения бывшему депутату Сейма Латвии и бывшему члену партии "Консервативные" Рейнису Знотиньшу за нанесение легких телесных повреждений своему оппоненту во время конфликтной ситуации в подъезде.
Согласно обвинительному заключению, вечером 30 июля 2023 года Знотиньш, находясь в подъезде одного из многоквартирных домов в Риге, во время конфликта схватил своего оппонента за плечи и нанес ему не менее трех ударов кулаком и локтем по голове и другим частям тела.
Таким образом потерпевшему были нанесены легкие телесные повреждения. По латвийскому законодательству, за это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.
В октябре прошлого года Знотиньш уже был оштрафован за этот пьяный конфликт на 100 евро, однако также был начат и уголовный процесс за нанесение телесных повреждений.
Напомним, Знотиньш прославился тем, что спровоцировал драку с соседом, а затем поднял шум в соцсетях. К счастью, сосед успел зафиксировать развитие конфликтной ситуации на видео.
Знотиньш публично утверждал, что его русскоязычные соседи душили его, потому что он требовал, чтобы с ним говорили по-латышски. На видео, которое опубликовал публицист Лато Лапса (осторожно, нецензурная лексика), однако, можно видеть, что экс-политик провоцирует соседа, оскорбляет его и утверждает, что он "управляет этой страной". Мужчина спокойно и вежливо отвечает ему по-латышски. Потасовка начинается только после того, как Знотиньш в очередной раз оскорбил соседа. Соседи несколько раз говорят, что Знотиньш якобы находится в нетрезвом состоянии.
Пост Знотиньша в соцсетях вызвал широкий резонанс. Экс-депутат возмущался, что приехавшие на вызов полицейские утверждали, что именно он и виноват в случившемся, поскольку сам спровоцировал соседей.
Госполиция отмечает, что фактические обстоятельства складывались не совсем так, как Знотиньш заявлял публично. 30 июля, около 22.00 на пульт дежурного поступил вызов на конфликт между соседями, в ходе которого были нарушены общепринятые нормы поведения и нарушен общественный порядок.
После публикации видео Знотиньш опубликовал твит, в котором принес извинения тем, кого задело его поведение. При этом он отметил, что полностью ход событий не отражен, поэтому ситуация подана тенденциозно и с позиций одной стороны.