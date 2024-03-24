Курземский окружной суд приговорил неплательщика алиментов к фактическому лишению свободы сроком на один месяц, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Мужчину обвиняют в неоднократном уклонении от исполнения решения суда, согласно которому он обязан обеспечивать своего ребенка и давать ему средства к существованию.

Суд, оценив апелляционный протест, поданный прокурором, признал, что обвиняемому лицу в совершении данного уголовного правонарушения следует вынести вердикт в виде временного лишения свободы сроком на один месяц.

Уголовное преступление, совершенное обвиняемым, квалифицируется как проступок. Хотя в Уголовном кодексе не указаны критерии, когда за совершение уголовного правонарушения следует назначать краткосрочный срок лишения свободы, по мнению прокурора, это как раз тот случай, когда суд должен был отреагировать и назначить суровое наказание.

"Многие неплательщики алиментов годами находятся в долгах и считают, что им не нужно платить алименты, поскольку государство их уже выплатило. В этом случае на государство выпадает немалая нагрузка на бюджет и общество в целом. Поэтому неправомерное применение приговора даже к одному обвиняемому может подорвать веру общества в справедливость", — заявили в прокуратуре.

Сейчас в Латвии насчитывается более 40 тысяч человек, которые не платят алименты. Как отметила в передаче "Утренняя панорама" на канале LTV заместитель госсекретаря Министерства финансов Ольга Богданова, что это мужчины трудоспособного возраста.

"Эта группа людей целенаправленно ищет, как получить зарплату в конвертах. Чтобы работать над устранением теневой экономики, нужно оценить причины, по которым люди в ней участвуют", — указала она.

В 203 году судебные приставы вернули в пользу Гарантийного фонда деньги, предназначенные для алиментов, на сумму 11,54 млн евро.

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