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В прошлом году Госполиция обнаружила в Латвии 18 мест выращивания марихуаны, что на одно больше, чем в 2022 году, свидетельствуют предоставленные полицией данные.

Также были обнаружены одна лаборатория по производству фентанила и одна лаборатория по производству амфетамина.

Госполиция в 2023 году изъяла из незаконного оборота одурманивающие вещества и прекурсоры на общую сумму около 5,46 млн евро, или около 1,1 млн доз. Было изъято 182,2 кг высушенной марихуаны, 160,3 кг — невысушенной, 28,8 кг амфетамина, 20,5 кг катинонов и 6,9 кг кокаина.

В прошлом году было зарегистрировано 2896 случаев изъятия одурманивающих веществ, что на 466 больше, чем в 2022 году. Зарегистрировано 1186 преступлений, связанных с наркотиками, тогда как в 2022 году — 1088, а в 2021 году — 1277.

Как заявил журналистам начальник Государственной полиции Армандс Рукс, ситуация с наркотиками не внушает оптимизма, но это проблема не только Латвии, а всего мира.

Расследование показывает, что организаторы наркобизнеса в значительной степени перешли на распространение через интернет, чтобы уменьшить контакты между клиентами и дилерами.

Серьезную проблему представляют синтетические опиоиды, и число смертей от передозировки ими растет: в 2023 году с употреблением синтетических опиоидов в Латвии были связаны 84 смерти.

Foto: Valsts policija
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