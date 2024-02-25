В минувшую среду на форуме Reddit некий пользователь из Латвии под ником heil_cheese опубликовал фото с жестоко убитой собакой. Рядом с окровавленным телом убитого щенка красовался он сам с поднятым вверх большим пальцем, то есть, судя по всему, гордился совершенным преступлением. Запись живодера не осталась незамеченной, к поискам садиста подключились пользователи Reddit из многих стран. На данный момент его личность удалось установить, сообщает телеканал 360TV.

Как рассказал обозреватель соцсетей Элвис Страздиньш, пост о собаке перепубликовал некий литовец, который хотел разоблачить убийцу. "Он узнал, что преступление было совершено в Латвии, поэтому обратимся к латвийскому сообществу Reddit за помощью в поисках этого человека".

Факты в интернете позволили участникам форума быстро установить, что собаку, скорее всего, совсем недавно отдала пожилая женщина, которая разместила на портале ss.lv сообщение о том, что отдает щенков. С другой стороны, сам виновник, несмотря на поднявшийся ажиотаж, по-прежнему продолжал переписку с другими пользователями и даже отвечал на их возмущенные комментарии под фото.

"Не скрывал он и того, что собака досталась ему от старушки. Собаку вырвало у него в машине, и именно по этой причине он якобы решил ее убить и опубликовать это в интернете", — рассказал Страздиньш.

Пользователи интернета сумели установить личность убийцы, его персональные данные, место жительства, школу, род занятий, машину и даже выложили на форуме его выпускные фотографии. Предполагаемый преступник, поняв, что за короткое время под постом появилось так много идентифицирующей его информации, затаился.

"Часто люди не понимают, что фотография включает в себя не только изображение, но и много другой информации — дату, время, иногда и локацию. Многие порталы не удаляют с фото эти данные, таким образом за несколько часов была установлена личность человека", — рассказал Страздиньш.

Последние на данный момент посты предполагаемого преступника свидетельствуют о том, что он покинул страну и, возможно, находится в Польше. Это как одну из версий рассматривает и полиция.

Представитель Госполиции Ласма Грейдане рассказала, что вскоре после получения информации личность виновного была идентифицирована, установлено несколько адресов, где может находиться этот человек, но найти его пока не удалось.

Полиция просит людей делиться информацией, которая может помочь в расследовании, а самого виновного — вернуться в Латвию и явиться в ближайший полицейский участок, поскольку, находясь в бегах, он только усиливает свою вину.

"Мы часто даже не понимаем, что за люди живут с нами рядом. Судя по фотографии из интернета, это ничем не примечательный молодой человек. Выглядит как совершенно нормальный 19-летний парень. Но то, что сделал он с этой собакой, психически здоровый человек сделать не может, да еще и с оговоркой, что то же самое он охотно сделал бы и с людьми", — отмечает обозреватель соцсетей.

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