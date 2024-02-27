В минувший понедельник сотрудники Госполиции остановили в Приекуле (Южнокурземский край) автомобиль Lexus, водитель которого сначала превысил допустимую скорость, а затем попытался скрыться от полиции.

В Курземском региональном управлении полиции сообщили, что нарушителя скоростного режима заметили во время патрулирования в Приекуле: вместо разрешенных 50 км/м водитель ехал в населенном пункте со скоростью 79 км/ч.

Полицейские, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, потребовали нарушителя остановиться, однако тот увеличил скорость и попытался скрыться. Мужчина не реагировал на многократные требования остановиться, совершал различные маневры на дороге, продолжая бегство по дворам многоквартирных домов. В итоге, водителю пришлось остановиться на одной из автостоянок во дворе.

В отношении лихача начаты административные процессы.

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