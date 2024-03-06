В среду утром поступило сообщение о том, что в Паневежском районе Литвы произошло ДТП с летальным исходом.
По предварительным данным, в деревне Груздишкяй (за Рамигалой) столкнулись Audi и грузовик. Паневежская полиция информировала, что врачи боролись за жизнь молодой женщины (1999 г.р.), которая управляла автомобилем Audi.
Полиция сообщила, что пострадавшая не выжила: в 09.23 врачи констатировали ее смерть.
Сообщается, что легковушка столкнулась с тягачом DAF, которым управлял мужчина 1983 г.р. (водитель был трезвым). Из-за ДТП участок Via Baltica был закрыт несколько часов, и машины направляли в объезд.
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