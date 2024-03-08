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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в сотрудничестве с Европейской прокуратурой во вторник провело уголовно-процессуальные действия, в том числе обыски, на нескольких объектах в Валке и в других регионах Латвии в связи с мошенничеством на сумму не менее 2 млн евро, передает агентство LETA.

Европейская прокуратура начала уголовный процесс в связи с возможным мошенничеством и передала его KNAB для досудебного расследования.

KNAB подозревает, что несколько бывших и действующих должностных лиц самоуправления Валки, злоупотребляя своим служебным положением в корыстных целях, вместе с представителем одного из предприятий осуществляли незаконные действия в связи с двумя реализуемыми самоуправлением проектами.

Целью преступных действий было незаконное получение в общей сложности не менее 2 млн евро из средств Европейского фонда регионального развития для финансирования проектов. Оба проекта связаны с инфраструктурой территории производственного здания.

В деле фигурируют четыре человека, ни к одному из них не применены меры пресечения.

Это не первый случай мошенничества в Валке. В рамках другого процесса KNAB в сотрудничестве с Европейской прокураторой провел уголовно-процессуальные действия 7 ноября 2023 года по подозрению в мошенничестве на сумму по крайней мере 776 000 евро. Бюро расследует предполагаемое злоупотребление служебным положением в корыстных целях и мошенничество в особо крупных размерах. В деле фигурируют четыре лица, и одним из них является бывший мэр Валки Вентс Армандс Крауклис.

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