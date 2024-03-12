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Во вторник во время строительных работ на латвийско-беларусской границе погиб экскаваторщик предприятия Pamatceļš, сообщает агентство LETA со ссылкой на Citrus Solutions.

Несчастный случай произошел, когда экскаватор соскользнул в реку.

Предприятие сотрудничают с ответственными учреждениями и Госполицией, принимаются меры для выяснения обстоятельств происшествия.

Информация о несчастном случае была немедленно передана в Государственную трудовую инспекцию, а также проинформирован заказчик проекта Valsts nekustamie īpašumi VNĪ.

Член правления VNĪ Елена Гаврилова сообщила, что несчастный случай произошел в Краславском крае возле поселка Поречье, в 350 метрах от 43-го пограничного столба. Она выразила соболезнования близким погибшего и заверила, что семья получит всю необходимую помощь.

Предприятие Pamatceļš является субподрядчиком проектно-строительной компании Citrus Solutions.

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