В Саласпилсе полицейские вычислили и задержали вора, который скрывался от полиции и долгое время находился в другой стране.

Как уже сообщалось, ночью 14 января прошлого года поступила информация об угнанном в Риге, в микрорайоне Золитуде, автомобиле BMW X5 2015 года выпуска стоимостью около 23 000 евро.

В ту же ночь полицейские Рижского регионального управления Госполиции обнаружили украденную машину на территории частного дома в Кекавском крае, где также были запчасти автомобилей из еще шести угнанных машин и устройство для глушения сигнала, использованное при краже BMW X5. Там же были обнаружены и изъяты боеприпасы к огнестрельному оружию и большое количество незаконного алкоголя.

Той ночью угонщику автомобиля удалось скрыться. 7 марта он был задержан в Саласпилсе. Задержанный — 1986 года рождения, и ранее уже попадал в поле зрения полиции за кражу машин.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по части третьей статьи 175 Уголовного закона — о краже транспортного средства. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, либо кратковременное лишение свободы, либо надзор пробации, либо общественные работы, либо денежный штраф с конфискацией имущества или без таковой.

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