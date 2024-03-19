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Рижский районный суд решил утвердить соглашение, заключенное между обвиняемой в мелком мошенничестве и прокурором, согласно которой женщине предстоит провести в местах лишения свободы один год, а также заплатить компенсацию в размере 3790 евро.

Согласно обвинительному заключению, летом 2023 года обвиняемая поместила на социальных платформах Instagram и Facebook объявления об организации детских лагерей и различных развлекательных мероприятиях. При этом она умолчала о том, что у нее законных прав руководить лагерем для детей. Кроме того, она была осведомлена, что указанная ею услуга не будет оказана в предложенном объеме и качестве, а в случае отказа от участия оплаченные средства не будут возвращены.

Потерпевшие, будучи обманутыми и доверяя информации, предоставленной обвиняемой, перевели указанную плату за услугу на указанный ею банковский счет.

В прокуратуре отметили, что после получения денег организатор лагеря под различными надуманными предлогами оказывала обещанные услуги либо частично, либо не оказывала их вообще.

Также обвиняемая разместила в своих социальных сетях информацию о возможности приобретения имеющихся у нее входных билетов в Līvu Akvaparks, хотя таких билетов у нее не было. В итоге, потерпевшие, будучи обманутыми и доверяя информации, предоставленной обвиняемой, перечисляли указанную плату за билеты на указанный ею банковский счет, но билеты так и не получили.

Обвиняемая признала свою вину в содеянном и согласилась на сделку с прокурором, которую позже утвердил Рижский районный суд.

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