Согласно обвинительному заключению, летом 2023 года обвиняемая поместила на социальных платформах Instagram и Facebook объявления об организации детских лагерей и различных развлекательных мероприятиях. При этом она умолчала о том, что у нее законных прав руководить лагерем для детей. Кроме того, она была осведомлена, что указанная ею услуга не будет оказана в предложенном объеме и качестве, а в случае отказа от участия оплаченные средства не будут возвращены.
Потерпевшие, будучи обманутыми и доверяя информации, предоставленной обвиняемой, перевели указанную плату за услугу на указанный ею банковский счет.
В прокуратуре отметили, что после получения денег организатор лагеря под различными надуманными предлогами оказывала обещанные услуги либо частично, либо не оказывала их вообще.
Также обвиняемая разместила в своих социальных сетях информацию о возможности приобретения имеющихся у нее входных билетов в Līvu Akvaparks, хотя таких билетов у нее не было. В итоге, потерпевшие, будучи обманутыми и доверяя информации, предоставленной обвиняемой, перечисляли указанную плату за билеты на указанный ею банковский счет, но билеты так и не получили.
Обвиняемая признала свою вину в содеянном и согласилась на сделку с прокурором, которую позже утвердил Рижский районный суд.